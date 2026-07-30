Игрок Испании отметил победу на ЧМ-2026 с девушками на яхте и затем расстался с подругой

Вингер «Атлетика» и сборной испании Нико Уильямс расстался с девушкой после обнародования его фотографий с другими женщинами, сделанных во время отпуска, сообщает Diario Sport.

Вскоре после победного для испанцев ЧМ-2026 папарацци запечатлели Уильямса на яхте в компании нескольких женщин, среди которых не было его девушки Айни Гарсии – кадры показали в программе De Lunes a Viernes. В то же время Гарсия отписалась от Нико в соцсетях.

Информацию о расставании футболиста с девушкой после двух лет отношений подтвердил ведущий телешоу D Corazon Хавьер де Ойос. Журналист отметил, что Уильямс и Гарсия расстались в хороших отношениях, и между партнёрами не было измен.

Айни Гарсия Фото: из соцсетей

Примечательно, что еще десять дней назад Нико и Айни вместе праздновали победу Испании на ЧМ-2026.