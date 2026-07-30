На аргентинском ТВ собрали сборную хейтеров Аргентины. В составе — мэр и порноактриса

На аргентинском телевидении составили символическую сборную хейтеров сборной Аргентины, об этом сообщает издание TN.

По информации источника, в эфире канала Todo Noticias известных людей, которые, по мнению редакции, негативно относятся к стране или регулярно её критикуют, расставили на футбольном поле, оформив их в виде символической команды.

В сборную хейтеров Аргентины вошли мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, чилийский актёр Педро Паскаль, американский стример IShowSpeed, испанский стример Ибай, египетский тренер Хоссам Хассан, ливанская порноактриса Миа Халифа, испанская певица Розалия, американский актер Сэмюэл Л. Джексон и английский журналист Пирс Морган.

Сборная Аргентины заняла второе место на турнире, уступив Испании в финале со счётом 0:1.