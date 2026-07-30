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Пирс Морган призвал «Арсенал» подписывать мировых звёзд

Пирс Морган призвал «Арсенал» подписывать мировых звёзд
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Британский телеведущий Пирс Морган призвал «Арсенал» подписывать мировых звёзд.

«У меня только одна просьба к Артете и трансферному королю [спортивному директору] «Арсенала» Берте на это окно: будьте абсолютно беспощадны.

Мы — чемпионы самой конкурентной лиги в мире, так что давайте действовать соответственно и подписывать настоящих мировых топов», – написал Морган в соцсети.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб рассматривает трансферы вингера «Реала» Винисиуса и форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса.

Накануне, главный тренер клуба Микел Артета анонсировал усиление состава «Арсенала» в летнее трансферное окно.

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