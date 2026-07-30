Гасилин прокомментировал перспективы «Родины» после разгромного поражения от «Спартака»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о перспективах московской «Родины» в чемпионате России сезона-2026/2027.

«На мой взгляд, вот эти нотки, когда ты хочешь играть от себя, они опасны в нашем чемпионате. «Родина» пока никак не усилилась. Смелость — прекрасное качество, но нужно набирать очки. «Ростов», который упустил очки в Оренбурге будет обозлённый. «Родине» из-за стиля игры в начале будет сложно набирать очки», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

«Родина» в этом сезоне вышла в Премьер-Лигу из Лиги Pari (Первой лиги). В матче 1-го туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Родина» проиграла в дерби «Спартаку» со счётом 0:3. В игре следующего тура «Родина» на своём поле сыграет с «Ростовом».