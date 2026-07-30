«Мог с половины тренировки уйти, половину не знал, как зовут». Дзюба — о Манчини

Бывший нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о работе Роберто Манчини в клубе из Санкт-Петербурга.

— Ты много тренеров пережил в «Зените». Можешь вспомнишь самого такого необычного персонажа? Вот прям с которым было веселее всего.

— Ну это определённо Манчини. Он там мог с половины тренировки уйти, половину не знал, как зовут, не знал, кто правша, кто левша.

Был момент: Молло (Йоан), из «Крылышек» («Крыльев Советов») мы его взяли, когда они нас 3:0 хлопнули — он, по-моему, гол забил, две голевые… Он там нас разорвал. А мы тогда балансировали: Лига чемпионов — чемпионат. В Лиге чемпионов выигрывали, а на чемпионат выходили только в полноги. Они нас в один момент разорвали, и Молло приглянулся кому-то там из руководителей. Если поставить его один в один и на полполя, он разорвёт любого защитника в мире. Только у него тенденция: он когда обыграл человека, ждет, чтобы еще раз его обыграть. Он кайфовал от футбола. Обыгрывал. Передачи, голы — уже второстепенно. Он подавал на тренировке штрафные, и Манчини ему орал, типа: «Ну подай ты нормально! Почему ты подаёшь правой, а не левой?» Молло: «В смысле?» Манчини: «Ты же левша». — «Тренер, я правша». Он (Манчини) говорит: «Да? Это ты так хреново правой бьешь?» То есть он даже не знал, кто правша, кто левша. Он ходил на базе солярий разрывал. С тренировки вот идём, он подворачивал шортики — он уже жёлтый был. Морковного цвета. Ему только не хватало, чтобы он с огурцами на глазах (ходил). Еще у нас тренировка идёт, мы там пашем, а он просто стоит, на время смотрит, такой: «Да ну вас…». Развернулся и пошел. Потом заходим — он там велосипед крутит, ходит такой, кайфует. Забавный персонаж был, — сказал Дзюба в интервью Евгению Евневичу на канале «Суперлига» на YouTube.

Итальянский специалист возглавлял петербургский клуб с 2017 по 2018 год. Позавчера специалист во второй раз возглавил сборную Италии.