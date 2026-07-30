«Моё время подошло к концу». Неймар — о завершении карьеры в сборной Бразилии

Форвард «Сантоса» Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии.

«Моё время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал всё, что мог, отдал свою жизнь. Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради жёлтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – приводит слова Неймар Mundo Deportivo.

Всего в активе игрока 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач. 34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории «селесао».

В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013).

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии добралась до стадии 1/8 финала, где проиграла национальной команде Норвегии (1:2). Победителем мирового первенства стала сборная Испании.