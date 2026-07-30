15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Моё время подошло к концу». Неймар — о завершении карьеры в сборной Бразилии

«Моё время подошло к концу». Неймар — о завершении карьеры в сборной Бразилии
Комментарии

Форвард «Сантоса» Неймар подтвердил завершение карьеры в сборной Бразилии.

«Моё время в сборной подошло к концу. Я творил историю, я был очень счастлив, я отдал всё, что мог, отдал свою жизнь. Я всегда боролся и выкладывался на все сто ради жёлтой футболки. Но я больше не хочу этого делать», – приводит слова Неймар Mundo Deportivo.

Всего в активе игрока 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач. 34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории «селесао».

В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013).

На чемпионате мира — 2026 сборная Бразилии добралась до стадии 1/8 финала, где проиграла национальной команде Норвегии (1:2). Победителем мирового первенства стала сборная Испании.

Материалы по теме
Новый скандал? Неймар самовольно покинул базу «Сантоса», пропустив тренировку
Истории
Новый скандал? Неймар самовольно покинул базу «Сантоса», пропустив тренировку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android