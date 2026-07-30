Команда звёзд МЛС благодаря дублю Сон Хын Мина одолела звёзд Лиги MX. Рондон забил

В ночь с 29 на 30 июля состоялся Матч всех звёзд, в котором команда звёзд МЛС в Шарлотте (США) победила команду звёзд Лиги MX (Мексика) со счётом 4:3.

На 9-й минуте счет открыл нападающий «Гвадалахары» Луис Габриэль Рей. На 20-й и 23-й минутах дубль оформил форвард «Лос-Анджелеса» Сон Хын Мин. На 42-й минуте преимущество своей команды увеличил нападающий «Чикаго» Филип Зинккернагел. На 55-й минуте гол забил форвард «Пачуки» Хосе Саломон Рондон, ранее выступавший за российские клубы «Зенит», «Рубин» и ЦСКА. На 58-й минуте команда звёзд Лиги MX пропустила четвёртый мяч — отличился полузащитник «Цинцинатти» Эвандер. На 90+1-й минуте хавбек «Крус Асуль» Хосе Парадела установил окончательный результат.

Игроки «Интер Майами» Лионель Месси и Родриго Де Пауль пропускали матч в связи с отпуском после чемпионата мира 2026 года.