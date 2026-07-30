«Были на грани банкротства». В «Ливерпуле» сделали заявление о финансовом положении клуба

Генеральный директор «Ливерпуля» Билли Хоган высказался о финансовом положении мерсисайдского клуба.

«Когда FSG (Fenway Sports Group) приобрела клуб, проводилось много параллелей с «Бостон Ред Сокс» и «Ливерпулем». Одна из них касалась идеи создания культового места, органично вписывающегося в местное сообщество. Сейчас мы сосредоточены на улучшении инфраструктуры и транспортной доступности вокруг «Энфилда», чтобы привлекать людей в дни без матчей. Мы гордимся тем, как удалось расширить стадион, сохранив душу клуба, но при этом модернизировав его согласно традициям.

Футбол не оставляет времени на размышления и отдых. Больше всего я горжусь тем, что клуб находится в хорошем финансовом положении. В 2010 году он был на грани банкротства, теперь у него есть прочный фундамент. Улучшается инфраструктура, существует возможность остаться на «Энфилде» в долгосрочной перспективе, реализуются вещи, которые не всегда попадают в заголовки, но важны для здоровья клуба. Я бы хотел выигрывать больше титулов, но мы рады, что смогли взять несколько. У наших болельщиков было отличное время, я часто вспоминаю фан-зоны на финалах Лиги чемпионов. Мы проиграли пару матчей, однако радость, воспоминания и удовольствие от игры — вот что я периодически вспоминаю. Это то, чем каждый, кто связан с «Ливерпулем», должен гордиться, потому что мы делаем это вместе и хотим, чтобы этот клуб был лучшим в мире», — приводит слова Хогана BBC.

Напомним, в прошлом сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата. По итогам кампании нидерландский специалист Арне Слот покинул команду. Новым тренером команды стал испанец Андони Ираола.