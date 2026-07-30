«Арсенал» считает, что трансфер Винисиуса не состоится

«Арсенал» считает, что не сможет подписать крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, информирует Marca.

Ранее стало известно, что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», который пока не продлил договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Сообщалось, что Винисиус — главная цель «Арсенала» на лето и главный тренер клуба Микел Артета увлечён идеей подписать игрока.

Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале», «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку — они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет € 140 млн.