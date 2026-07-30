15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» считает, что трансфер Винисиуса не состоится

«Арсенал» считает, что трансфер Винисиуса не состоится
Комментарии

«Арсенал» считает, что не сможет подписать крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, информирует Marca.

Ранее стало известно, что английский клуб проявил интерес к бразильскому футболисту «Реала», который пока не продлил договор с испанским клубом, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Сообщалось, что Винисиус — главная цель «Арсенала» на лето и главный тренер клуба Микел Артета увлечён идеей подписать игрока.

Как сообщает Marca со ссылкой на источники в «Арсенале», «канониры» считают, что у них мало шансов оформить эту сделку — они ожидают, что бразилец подпишет новое соглашение с мадридским клубом.

В минувшем сезоне игрок принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Винисиуса составляет € 140 млн.

Материалы по теме
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика
Винисиус и «Арсенал» — самая неожиданная сага лета. Но в этом трансфере есть логика
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android