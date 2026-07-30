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«Не подойдёт практически никому». Григорян назвал единственный клуб для Артёма Дзюбы

«Не подойдёт практически никому». Григорян назвал единственный клуб для Артёма Дзюбы
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Российский тренер Александр Григорян заявил, что форвард Артём Дзюба идеально подошёл был воронежскому «Факелу».

«Он подойдёт клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы — а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке. Мне кажется, что он подойдёт «Факелу». По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы», — сказал Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 2025/2026 Дзюба сыграл за «Акрон» 28 матчей, забил восемь голов и оформил пять результативных передач.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ и сборной России.

Ранее Григорян сделал выбор между Бориско и Торопом в ЦСКА.

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