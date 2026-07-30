«Не подойдёт практически никому». Григорян назвал единственный клуб для Артёма Дзюбы

Российский тренер Александр Григорян заявил, что форвард Артём Дзюба идеально подошёл был воронежскому «Факелу».

«Он подойдёт клубу, где главный тренер не испугается авторитета Дзюбы — а это практически никому. Но если говорить об игре, то в прошлом сезоне он доказал, что в порядке. Мне кажется, что он подойдёт «Факелу». По первому туру — они претенденты на борьбу за выживание. Но с Дзюбой они такой участи избежали бы», — сказал Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне 2025/2026 Дзюба сыграл за «Акрон» 28 матчей, забил восемь голов и оформил пять результативных передач.

Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ и сборной России.

Ранее Григорян сделал выбор между Бориско и Торопом в ЦСКА.