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Адейеми раскрыл, ради чего перешёл в «Барселону»

Адейеми раскрыл, ради чего перешёл в «Барселону»
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Новичок «Барселоны» Карим Адейеми рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в составе каталонской команды.

— Ожидания от этого сезона? У меня есть ощущение, что сезон будет успешным и принесёт много титулов. Нас ждут большие задачи, мы хотим выиграть все трофеи и способны на это. Именно к этому мы готовимся, ежедневно работая на максимуме.

— Вы проигрывали в финале Лиги чемпионов. Считаете ли вы, что сможете взять реванш в составе «Барселоны»?
— Безусловно, моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Я был близок к победе, но, к сожалению, уступил, и эта цель остается прежней. Ради неё я работаю каждый день, — приводит слова Адейеми Mundo Deportivo.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.

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