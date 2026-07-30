Адейеми раскрыл, ради чего перешёл в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Карим Адейеми рассказал о своих ожиданиях от первого сезона в составе каталонской команды.

— Ожидания от этого сезона? У меня есть ощущение, что сезон будет успешным и принесёт много титулов. Нас ждут большие задачи, мы хотим выиграть все трофеи и способны на это. Именно к этому мы готовимся, ежедневно работая на максимуме.



— Вы проигрывали в финале Лиги чемпионов. Считаете ли вы, что сможете взять реванш в составе «Барселоны»?

— Безусловно, моя мечта — выиграть Лигу чемпионов. Я был близок к победе, но, к сожалению, уступил, и эта цель остается прежней. Ради неё я работаю каждый день, — приводит слова Адейеми Mundo Deportivo.

Предыдущим клубом футболиста была дортмундская «Боруссия». В сезоне-2025/2026 чемпионата Германии 24-летний Карим Адейеми провёл 28 матчей, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи. Также на его счету девять игр, три гола и две результативные передачи в Лиге чемпионов УЕФА.