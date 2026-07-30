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Григорян отреагировал на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии

Григорян отреагировал на завершение карьеры Неймара в сборной Бразилии
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Российский тренер Александр Григорян заявил, что Неймар является последним ярким бразильским футболистом.

Ранее игрок объявил о том, что завершил карьеру в сборной Бразилии.

«Неймар закончил эпоху выдающихся бразильцев в контексте артистизма. Дальше уже идут игроки, у которых на первом месте эффективность. Его страница в сборной перевёрнута. Будем ждать, когда в Бразилии родится ещё один кудесник», — сказал Александр Григорян в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013).

Всего на счету Неймара 130 матчей в составе национальной команды с 2010 года, 80 мячей и 59 результативных передач. 34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории «селесао».

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