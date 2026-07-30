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AS назвал сумму, которую «Реал» может потратить на Родри с учётом зарплаты испанца

AS назвал сумму, которую «Реал» может потратить на Родри с учётом зарплаты испанца
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Мадридский «Реал» намерен выкупить полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри за € 40-50 млн евро. Об этом сообщает AS.

По информации источника, сумма трансфера с учётом зарплаты игрока по согласованному контракту может достигать € 101,3 млн. Отмечается, что сделка по трансферу 30-летнего футболиста может быть согласована по итогам встречи представителей клубов, которая запланирована на сегодня, 30 июля.

На протяжении сезона-2025/2026 хавбек провёл 33 матча за «горожан», забив два мяча. В составе национальной команды он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира. Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал условия контракта с «лос бланкос». Текущий контракт Родри с «Манчестер Сити» действует до середины 2027 года, однако футболист пока не намерен обсуждать его продление.

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