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Карло Анчелотти отреагировал на критику стиля игры сборной Бразилии

Карло Анчелотти отреагировал на критику стиля игры сборной Бразилии
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился мыслями о проблемах национальной команды.

– Вы отработали год со сборной. На ваш взгляд, в чём заключается самая большая проблема сборной? Чего не хватает команде для борьбы за титулы?

– Стиль игры команды должен основываться на качествах игроков. Нас критиковали за то, что команда владела мячом меньше, чем Норвегия. Но качества футболистов не подходят для игры, основанной на владении мячом. Если появятся новые игроки, очень качественный полузащитник, то тогда, безусловно, можно играть в футбол, основанный на владении мячом, — приводит слова Анчелотти Globo.

Сборная Бразилии на ЧМ-2026 вылетела на стадии 1/8 финала турнира. Сборная Испании, в свою очередь, стала победителем мундиаля, обыграв в финале сборную Аргентины.

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