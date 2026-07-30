«Худшее лето». Фермин Лопес раскрыл, что чувствовал после победы Испании на ЧМ-2026

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес рассказал о своих чувствах после того, как он пропустил чемпионат мира 2026 года из-за травмы. Напомним, Испания завоевала второй в своей истории титул на мировых первенствах на соревнованиях в США, Мексике и Канаде.

«Это было худшее лето без всяких сомнений. Все складывалось удачно… Я чувствовал себя на пике формы, а затем получил травму. Сначала мне было тяжело смотреть матчи сборной Испании, поскольку я тоже хотел быть там и играть в лучшей форме. Однако победа Испании многое значила и для меня, это моя страна и мои партнёры по команде, особенно игроки «Барселоны», которые туда попали. Титул также многому меня научил… Но эта неудача с травмой сильно ударила по мне. Я должен это признать. Моя цель — вернуться после травмы с высокой мотивацией, и я считаю, что полностью готов. В прошлом сезоне я показал свою ценность и то, что могу дать команде. И в этом сезоне я должен продолжать прогрессировать и выступать на уровне прошлого чемпионата», — приводит слова 23-летнего испанца Catalunya Radio.

Лопес выступает за «Барселону» с 2023 года, его контракт действует до 30 июня 2031 года. В сезоне-2025/2026 в 48 матчах он забил 13 мячей и отдал 17 голевых передач. Хавбек успешно восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой стопы, полученной в конце сезона-2025/2026. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 100 млн.