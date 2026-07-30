Латышонок сменил два клуба за день, европейские лиги осудили Инфантино. Главное к утру
Голкипер Евгений Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды, европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ, стал известен статус голкипера Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды.
- Европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ.
- Стал известен статус Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы».
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