Латышонок сменил два клуба за день, европейские лиги осудили Инфантино. Главное к утру

Голкипер Евгений Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды, европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ, стал известен статус голкипера Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».