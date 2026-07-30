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30 июля главные новости спорта, футбол, трансферы, ФИФА, теннис, WTA, баскетбол, НБА

Латышонок сменил два клуба за день, европейские лиги осудили Инфантино. Главное к утру
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Голкипер Евгений Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды, европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ, стал известен статус голкипера Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы» Дзиона Судзуки. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Латышонок перешёл из «Нижнего Новгорода» в «Балтику» на правах аренды.
  2. Европейские лиги осудили план Инфантино продать долю в ЧМ.
  3. Стал известен статус Матфея Сафонова в «ПСЖ» на фоне возможного перехода вратаря «Пармы».
  4. Африканская конфедерация футбола сделала заявление по плану Инфантино продать долю в ЧМ.
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