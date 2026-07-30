Инсайдер сообщил сумму первого предложения «Ливерпуля» по трансферу Баркола из «ПСЖ»

«Ливерпуль» готов сделать первое предложение по трансферу вингера «ПСЖ» и сборной Франции Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист и инсайдер New York Times Джеймс Пирс.

По информации источника, клуб рассчитывает заключить сделку за сумму, близкую к £ 100 млн (€ 116,55 млн), поскольку француз ясно дал понять, что не собирается продлевать контракт с парижанами и хотел бы перейти в «Ливерпуль». Отмечается, что французский гранд оценил Баркола примерно в £ 145 млн (€ 169 млн), но мерсисайдцы не готовы платить такую ​​сумму и пытаются её сбить.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. На ЧМ-2026 Баркола принял участие во всех восьми матчах сборной Франции, забил три мяча и отдал один ассист.