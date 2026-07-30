15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инсайдер сообщил сумму первого предложения «Ливерпуля» по трансферу Баркола из «ПСЖ»

Инсайдер сообщил сумму первого предложения «Ливерпуля» по трансферу Баркола из «ПСЖ»
Комментарии

«Ливерпуль» готов сделать первое предложение по трансферу вингера «ПСЖ» и сборной Франции Брэдли Баркола. Об этом сообщает журналист и инсайдер New York Times Джеймс Пирс.

По информации источника, клуб рассчитывает заключить сделку за сумму, близкую к £ 100 млн (€ 116,55 млн), поскольку француз ясно дал понять, что не собирается продлевать контракт с парижанами и хотел бы перейти в «Ливерпуль». Отмечается, что французский гранд оценил Баркола примерно в £ 145 млн (€ 169 млн), но мерсисайдцы не готовы платить такую ​​сумму и пытаются её сбить.

В минувшем сезоне Брэдли принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн. На ЧМ-2026 Баркола принял участие во всех восьми матчах сборной Франции, забил три мяча и отдал один ассист.

Материалы по теме
«Справа нет никого». Каррагер прокомментировал потенциальный переход Баркола в «Ливерпуль»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android