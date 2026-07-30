В Бразилии намерены провести прощальный матч для Неймара в сборной — O Globo

Руководство Бразильской конфедерации футбола (CBF) изучает вариант организации прощального матча для форварда Неймара в составе национальной команды. Об этом сообщает издание O Globo.

По информации источника, инициатива пока находится на предварительном этапе обсуждения.

Ранее 34-летний футболист заявил о прекращении выступлений за сборную Бразилии. Его первый матч в составе пентакампеонов состоялся в 2010 году. За национальную команду он провёл 130 игр во всех соревнованиях, отметившись 80 голами и 59 результативными передачами. 34-летний Неймар является лучшим бомбардиром в истории «селесао».

В составе сборной Бразилии Неймар выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призёром Игр (2012) и Кубка Америки (2021), а также завоевал Кубок конфедераций (2013).