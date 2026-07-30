Форвард Коло Муани перешёл из «ПСЖ» в «Ювентус». Скира сообщил все детали трансфера

27-летний нападающий Рандаль Коло Муани перешёл в итальянский «Ювентус» из французского «Пари Сен-Жермен» на правах аренды за € 4 млн. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, сделка завершена и подтверждена. По её условиям у туринцев есть обязательство выкупа француза за € 34 млн плюс € 12 млн в качестве бонусов, которые будут активированы, если «Ювентус» выйдет в Лигу чемпионов по итогам грядущего сезона. Контракт с итальянским грандом в случае выполнения всех условий будет рассчитан до 2031 года. Подчёркивается, что зарплата вице-чемпиона мира составит € 5 млн в год плюс бонусы.

Рандаль Коло Муани перешёл в «ПСЖ» из «Айнтрахта» в 2023 году. Тогда, по данным СМИ, французский клуб заплатил за него € 95 млн. Минувший сезон 27-летний игрок провёл на правах аренды в английском «Тоттенхэме». За туринцев Коло Муани играл с января по июль 2025 года, провёл 22 матча, забил 10 мячей и отдал три ассиста.