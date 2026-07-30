Клуб из Перу разместил на форме 1000 спонсоров. Спасся от банкротства и получил приз Канн

Клуб из Перу «Депортиво Мунисипаль» из-за финансовых проблем вылетел в любительскую лигу и оказался на грани краха.

Тогда четырёхкратный чемпион Перу из Лимы запустил необычную кампанию, чтобы справиться с финансовыми проблемами и собрать деньги на участие мужской команды в третьей лиге, женской команды – во втором дивизионе, а также на развитие академии.

Вместо нескольких крупных рекламных блоков клуб разбил футболку на 1000 маленьких мест. Купить такое место могли местные компании, небольшие предприниматели и даже обычные болельщики. Цена варьировалась в пределах от € 25 до € 150.

Спонсоры, в свою очередь, получали рекламу в соцсетях, скидки на билеты и атрибутику, а также возможность продвижения бизнеса через футболистов. В итоге клубу удалось собрать 1000 спонсоров на игровой форме — все места продали примерно за три месяца. Собранных денег хватило на годовые расходы клуба.

Форма ФК «Депортиво Мунисипаль» с 1000 спонсоров Фото: из соцсетей

Проект придумали вместе с агентством McCann Lima, а летом он получил главный приз Cannes Lions-2026 – крупнейшего мирового фестиваля рекламы и креативного маркетинга, который ежегодно проходит в Каннах.