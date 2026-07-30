Экс-защитник «Ман Сити» Стоунз завершил трансфер в новый клуб. Известны условия сделки

Экс-защитник «Манчестер Сити» и игрок национальной команды Англии Джон Стоунз перешёл в итальянский «Интер» в качестве свободного агента. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, сделка завершена и подтверждена. По её условиям контракт англичанина с «нерадзурри» рассчитан до 2028 года. Зарплата игрока составит € 4,5 млн в год. Отмечается, что сегодня, 30 июля, пройдут медицинское обследование и процедура подписания контракта.

Англичанин выступал за «горожан» с 2016 года, успев выиграть за это время шесть титулов Премьер-лиги, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, а также 10 внутренних трофеев в Англии (пять Кубков лиги, три Кубка Англии и два Суперкубка страны). Всего на его счету 295 матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», 12 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.