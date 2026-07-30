«Ман Сити» нашёл замену Родри. Новый хавбек согласовал с клубом контракт на 5 лет — Скира

«Манчестер Сити» нашёл замену опорному полузащитнику сборной Испании Родри, который близок к переходу в мадридский «Реал». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

По информации источника, хавбек «Лилля» марокканец Айюб Буадди в шаге от перехода в стан «горожан». Клуб и игрок согласовали личные условия контракта, который будет рассчитан до лета 2031 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что французский клуб хочет выручить € 100 млн с возможной продажи 18-летнего футболиста. Родри, в свою очередь, дал зелёный свет на переход в мадридский гранд.

В минувшем сезоне Буадди принял участие в 42 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн. На ЧМ-2026 18-летний марокканец сыграл в пяти встречах своей команды и не отметился результативными действиями.