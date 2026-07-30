«Как будто вернулся домой». Вратарь Латышонок — о возвращении в «Балтику»

Вратарь Евгений Латышонок сообщил, что рад вернуться в «Балтику». 28-летний голкипер перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в калининградский клуб.

«Если честно, очень соскучился. Когда только прилетел в Калининград, испытал очень положительные эмоции. Очень рад. Как будто вернулся домой. Очень хотел играть за «Балтику». Надеюсь, это пойдёт на пользу и мне, и команде», — сказал Латышонок в эфире «Матч ТВ».

Латышонок выступал за «Зенит» с 2024 года. В составе сине-бело-голубых он стал чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.

До перехода в «Зенит» Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За «Балтику» голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.