Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 30 июля

Сегодня, 30 июля, состоятся матчи 1-го тура первого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Футболю. Расписание матчей Кубка России на 30 июля (время московское):

12:30. «Анри» – «Динамо» Барнаул;

15:00. «Темп» – КДВ;

20:00. ФК 10 – «Космос».

Действующий победитель Кубка России — московский «Спартак». В Суперфинале прошлого розыгрыша красно-белые обыграли «Краснодар» в серии пенальти со счётом 4:3 (основное время — 1:1). Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются московские «Локомотив» и ЦСКА (по девять).