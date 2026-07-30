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Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 30 июля

Расписание матчей Лиги Европы — 2026/2027 по футболу на 30 июля
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Сегодня, 30 июля, пройдут матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги Европы на 30 июля (время московское):

19:00. «Маккаби» Тель-Авив – «Шериф»;
20:00. «Пафос» – «Хайдук»;
20:00. «Мидтьюлланн» – «Бешикташ»;
20:00. «Градец-Кралове» – «Тромсё»;
20:45. ПАОК – «Динамо» Киев;
21:00. ЦСКА София – «Карабах»;
21:30. «Ференцварош» – «Твенте»;
21:30. «Андерлехт» – «Хаммарбю»;
22:00. «Бенфика» – «Санкт-Галлен».

Действующим победителем Лиги Европы является английская «Астон Вилла». В финале прошлого сезона бирмингемцы обыграли «Фрайбург» со счётом 3:0.

Календарь матчей Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
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