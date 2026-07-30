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«Вот что я узнал в Москве». Орлов поделился информацией по поводу трансфера Даку в ЦСКА

«Вот что я узнал в Москве». Орлов поделился информацией по поводу трансфера Даку в ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился информацией по поводу возможного трансфера нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в московский ПФК ЦСКА. По его сведениям, стороны не могут найти компромисс в вопросе зарплаты.

«Вот что я узнал в Москве. ЦСКА очень пытается договориться по поводу трансфера Даку, но пока они не могут предоставить ему ту зарплату, которую он просит», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА готов заплатить за Даку необходимую сумму отступных в € 10 млн. Также в руководстве клуба якобы продолжаются обсуждения на предмет необходимости данного трансфера.

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