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Талалаев: футбол не лёгкая атлетика. Здесь нужно не только бегать, но и думать

Талалаев: футбол не лёгкая атлетика. Здесь нужно не только бегать, но и думать
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев сообщил о физическом состоянии команды на старте сезона. В предстоящем матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги калининградцы 1 августа примут московское «Динамо». В 1-м туре «Балтика» потерпела поражение от ЦСКА со счётом 1:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Команда подошла к сезону в таком состоянии, в каком ещё никогда не была. В 1-м туре мы пробежали больше всех в лиге. Если кто‑то рассказывает, что мы тяжеловаты, пусть посмотрит на цифры. Но футбол — это не лёгкая атлетика. Здесь нужно не только бегать, но и думать. В этом компоненте нам ещё есть куда прибавлять», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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