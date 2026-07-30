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«Психологически были готовы». Скаут «Краснодара» Бузникин — об уходе Сперцяна

«Психологически были готовы». Скаут «Краснодара» Бузникин — об уходе Сперцяна
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Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин сообщил о готовности клуба к трансферу полузащитника Эдуарда Сперцяна. 7 июля пресс-служба «Краснодара» подтвердила переход Сперцяна в саудовский клуб «Аль-Ахли».

«Он был лидером, приносил очень много пользы. Теперь будем перестраиваться, ничего страшного. Самим интересно, как это всё получится. Мы понимали, что рано или поздно его трансфер может произойти. Постоянно были слухи. Психологически мы были готовы к этому», — сказал Бузникин в эфире «Матч ТВ».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.

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