Орлов: у «Локомотива» дела совсем плохи

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в московском «Локомотиве». Он отметил, что железнодорожники не имеют финансов на усиление состава. Также Орлов прокомментировал исход матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Игра завершилась вничью — 1:1.

«Совсем плохи дела у московского „Локомотива“. Им не на что усиливать состав, нет средств. Да и они сыграли неважно в 1-м туре чемпионата. „Ахмат“ переиграл их по игре», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.