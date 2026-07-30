Форвард из АПЛ, интересовавший «ПСЖ», «Барселону» и «Баварию», выбыл на 3-4 месяца — TA

Нападающий «Борнмута» Эли Крупи перенёс операцию на стопе и, как ожидается, выбыл из строя на 3-4 месяца, сообщает The Athletic.

20-летний футболист получил травму во время предсезонной поездки «Борнмута» в Австрию и вернулся в Англию для лечения. Операция была проведена в среду, 29 июля. Вероятно, игрок не вернётся в строй до октября или ноября.

Крупи связывают этим летом с рядом клубов, среди которых назывались «ПСЖ», «Арсенал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Бавария», «Челси» и «Манчестер Сити». В минувшем сезоне Крупи провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 голами. По итогам сезона-2025/2026 он стал лучшим бомбардиром команды в АПЛ.