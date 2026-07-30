Европа готова поддержать президента «ПСЖ» Аль‑Хелаифи на выборах главы ФИФА — 2027

Европейские футбольные ассоциации рассматривают президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль‑Хелаифи в качестве потенциального соперника действующего главы ФИФА Джанни Инфантино на выборах 2027 года и готовы поддержать его кандидатуру, сообщает Politico.

В центре текущего противостояния — план ФИФА по созданию коммерческой структуры FIFA Forward Enterprise. Согласно замыслу руководства федерации, новая организация получит медийные и коммерческие права на турниры, включая чемпионат мира. Для финансирования проекта ФИФА намерена привлечь до $ 4,2 млрд за счёт продажи примерно 20% акций структуры. В обмен на поддержку инициативы президент ФИФА Джанни Инфантино предложил футбольным федерациям дополнительные субсидии.

Инициатива встретила сопротивление со стороны ряда крупных конфедераций. Критику высказали Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также Азиатская футбольная конфедерация (AФК). Также УЕФА созвал экстренную онлайн‑встречу для выработки общей позиции. Среди возможных мер рассматривается даже бойкот турниров под эгидой ФИФА. Это не первый случай жёсткой позиции УЕФА: в 2021 году организация выступала против проведения чемпионата мира раз в два года и допускала возможность бойкота турнира.

Обсуждение потенциальной альтернативы Инфантино активизировалось среди представителей европейских федераций в ходе чемпионата мира 2026 года. Наиболее серьёзным кандидатом считается Нассер Аль‑Хелаифи — президент французского клуба «Пари Сен‑Жермен» и руководитель компании Qatar Sports Investments. Аль‑Хелаифи возглавляет парижский клуб с 2011 года, с 2021‑го является председателем Ассоциации европейских клубов (EFC), входит в исполком УЕФА и представляет EFC в совете ФИФА.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино возглавил федерацию в 2016 году. Выборы нового главы организации назначены на 18 марта 2027 года; они пройдут в Рабате.