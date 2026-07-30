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Карло Анчелотти раскрыл, что его раздражало в Неймаре на ЧМ-2026

Карло Анчелотти раскрыл, что его раздражало в Неймаре на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о нападающем Неймаре, который принял участие в чемпионате мира — 2026. Форвард дважды сыграл в матчах турнира. Он появился на поле в конце заключительной игры группового этапа с Шотландией (3:0), а в матче 1/8 финала с Норвегией (1:2) вышел на замену на 67-й минуте.

— Были ли у вас проблемы с Неймаром?
— Единственное, что меня раздражало, — это то, что Неймар мог бы лучше тренироваться до начала турнира и подойти в гораздо более лучшем состоянии к первой игре, а не к четвёртой. Это единственное, что меня раздражало. За исключением этого поведение игрока было идеальным. Он очень хорошо сосредоточился на восстановлении, помогал команде и был чрезвычайно серьёзным и сосредоточенным на тренировках, — приводит слова Анчелотти Globo.

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