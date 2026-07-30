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Гендиректор «Факела» Кондратов ответил на вопрос об интересе клуба к Артёму Дзюбе

Гендиректор «Факела» Кондратов ответил на вопрос об интересе клуба к Артёму Дзюбе
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Генеральный директор воронежского «Факела» Дмитрий Кондратов ответил на вопрос об интересе клуба к нападающему Артёму Дзюбе. Опытный форвард ранее покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента. Сообщалось, что Дзюба хотел бы продолжить карьеру в клубе Альфа-Банк РПЛ.

«Если самому Артёму будет интересно, тогда обсудим возможность подписания. Мы с ним знакомы, нам не нужно проявлять контакты. Будет интересно — будем разговаривать. Пока, видимо, другие цели. Артём был бы усилением для любой команды. Об этом я говорил ещё на встрече с болельщиками», — сказал Кондратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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