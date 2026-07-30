Родри согласовал контракт с «Реалом», Перес настаивает на скорейшем трансфере игрока

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри согласовал условия личного соглашения с мадридским «Реалом», сообщает инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, сумма сделки составит € 60 млн, президент «сливочных» Флорентино Перес настаивает на скорейшем подписании футболиста «горожан» и сборной Испании.

На протяжении сезона-2025/2026 Родри провёл 33 матча за «Сити», забив два мяча. В составе сборной Испании он выиграл чемпионат мира 2026 года и был признан лучшим игроком турнира.

По итогам прошлого сезона «Реал» не смог выиграть ни одного трофея. Команда заняла второе место в турнирной таблице Ла Лиги, дошла до 1/8 финала Кубка Испании и до 1/4 финала Лиги чемпионов. В Суперкубке страны коллектив взял серебряные медали.