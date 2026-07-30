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В «Балтике» прокомментировали трансфер Бориско в ЦСКА

В «Балтике» прокомментировали трансфер Бориско в ЦСКА
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Генеральный директор калининградской «Балтики» Равиль Измайлов прокомментировал трансфер вратаря Максима Бориско в московский ПФК ЦСКА. Армейский клуб подписал с 26-летним российским голкипером трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«ЦСКА активировал опцию только сейчас. Нам бы, наверное, было проще, если бы они это сделали раньше. У нас теплилась надежда, что Бориско всё же останется. Что мы сохраним вратаря. Но ЦСКА в один момент всё‑таки принял решение. Мы сработали оперативно, вернули нашего Латышонка», — сказал Равиль Измайлов в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

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