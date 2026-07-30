Игрок «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил уровень РПЛ и МЛС
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Нигерийский полузащитник «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил уровень Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и МЛС и отдал предпочтение российской лиге. Ранее футболист выступал в МЛС за «Чикаго Файр» и «Монреаль».
«В РПЛ очень сильный уровень. В прошлом году я это всё понял, но мне хочется выступить лучше в новом сезоне. Я думаю, что в РПЛ уровень выше, чем в МЛС», — приводит слова Оффора ТАСС.
Оффор играет за калининградцев с 2025 года: в прошлом сезоне он забил три мяча в 24 матчах. Новый сезон хавбек начал с гола в игре с ЦСКА, где команда потерпела поражение со счётом 1:2.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
Во 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет с «Динамо» 1 августа.
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