Игрок «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил уровень РПЛ и МЛС

Нигерийский полузащитник «Балтики» Чинонсо Оффор сравнил уровень Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и МЛС и отдал предпочтение российской лиге. Ранее футболист выступал в МЛС за «Чикаго Файр» и «Монреаль».

«В РПЛ очень сильный уровень. В прошлом году я это всё понял, но мне хочется выступить лучше в новом сезоне. Я думаю, что в РПЛ уровень выше, чем в МЛС», — приводит слова Оффора ТАСС.

Оффор играет за калининградцев с 2025 года: в прошлом сезоне он забил три мяча в 24 матчах. Новый сезон хавбек начал с гола в игре с ЦСКА, где команда потерпела поражение со счётом 1:2.

Во 2-м туре РПЛ «Балтика» сыграет с «Динамо» 1 августа.