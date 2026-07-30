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Геннадий Орлов сделал вывод по поводу игры ЦСКА

Геннадий Орлов сделал вывод по поводу игры ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов представил вывод по поводу игры московского ПФК ЦСКА. Он считает, что команда выглядит невнятно.

«ЦСКА сейчас невнятен. Что-то не складывается у них пока… Ну и ещё тренер молодой у команды. Посмотрим, как у них всё пойдёт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Напомним, в 1-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало в 16:15 мск.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА финишировал на пятом месте в турнирной таблице.

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