Геннадий Орлов сделал вывод по поводу игры ЦСКА
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов представил вывод по поводу игры московского ПФК ЦСКА. Он считает, что команда выглядит невнятно.
«ЦСКА сейчас невнятен. Что-то не складывается у них пока… Ну и ещё тренер молодой у команды. Посмотрим, как у них всё пойдёт», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Напомним, в 1-м туре чемпионата России ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1. В следующем туре команда встретится с «Крыльями Советов». Матч состоится 1 августа, начало в 16:15 мск.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги ЦСКА финишировал на пятом месте в турнирной таблице.
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