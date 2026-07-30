Эдди Хау покидает «Ньюкасл» — Фабрицио Романо

Английский специалист Эдди Хау покинет должность главного тренера «Ньюкасла» в ближайшее время, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо. О причинах такого решения не сообщается. По данным журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, 48-летний Хау уведомил руководство «Ньюкасла» о решении взять перерыв в работе и покинуть свой пост, который он занимал последние пять лет.

Ранее Хау тренировал «Борнмут» и «Бёрнли». Под руководством Эдди «Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2024/2025. Минувшую кампанию «сороки» завершили на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Чемпионом страны стал «Арсенал».