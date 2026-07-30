«Ньюкасл» выбрал нового главного тренера — Фабрицио Романо

«Ньюкасл Юнайтед» определился с новым главным тренером после увольнения Эдди Хау. Команду должен возглавить 38-летний немецкий специалист Маттиас Яйссле, который ныне работает в саудовском клубе «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, Маттиас Яйссле — главный кандидат для британского клуба. Переговоры сторон находятся на продвинутой стадии. Сделка будет закрыта в ближайшее время.

Ранее стало известно, что 48-летний Хау уведомил руководство «Ньюкасла» о решении взять перерыв в работе и покинуть свой пост, который он занимал последние пять лет. До «сорок» Хау тренировал «Борнмут» и «Бёрнли». Под руководством Эдди «Ньюкасл» выиграл Кубок английской лиги в сезоне-2024/2025. Минувшую кампанию «сороки» завершили на 12-м месте в турнирной таблице АПЛ. Чемпионом страны стал «Арсенал».