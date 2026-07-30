Глава Немецкого футбольного союза раскритиковал планы ФИФА по продаже прав на ЧМ

Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Бернд Нойендорф резко раскритиковал планы ФИФА по привлечению частных инвесторов к правам на чемпионат мира. Речь идёт об инициативе президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на турнир.

«Допускать инвесторов к чемпионату мира — недопустимый шаг. Футбол живёт благодаря поддержке общества, и нельзя превращать его в инструмент для извлечения прибыли. Нельзя терять связь с болельщиками — сейчас мы как раз движемся по пути утраты этой поддержки. Считаю такую перспективу крайне тревожной и неприемлемой.

Я вновь удивлён этим решением. Как член Совета ФИФА я вправе рассчитывать на то, что о столь важных планах меня предупредят заранее. Речь идёт о вопросе колоссального масштаба — он наверняка обсуждался в ФИФА месяцами, если не годами. Однако в рамках Совета эта тема ни разу не поднималась», — приводит слова Нойендорфа NTV.