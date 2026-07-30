«Замкнутый круг». Сёмин рассказал о проблемах футбола в Мордовии

Бывший тренер «Мордовии» Юрий Сёмин поделился мнением о развитии футбола в республике. В 2018 году Саранск принимал матчи чемпионата мира, и к турниру был построен новый стадион на 45 тысяч мест. С тех пор на арене выступали местная «Мордовия», «Тамбов» и «Саранск». Однако с тех пор стадион не загружен на постоянной основе. Сборная России приезжала на «Мордовия Арену» всего один раз за последние восемь лет, когда в 2020 году играла с командой Сан-Марино (9:0) в отборе на Евро-2020.

— Есть много других стадионов, на которых ещё не играла сборная России. Но, конечно, в Саранске надо проводить матчи высокого уровня. Почему это не происходит, я не знаю. Наверное, Мордовии нужно побольше внимания уделить футболу.

— Вам не обидно за регион?

— Такова ситуация, сегодня они находятся на таком уровне. Там работают амбициозные люди, есть прекрасная академия, в ней хорошо работают тренеры, молодёжь воспитывается. Но получается замкнутый круг, потому что дальше ребятам играть, по сути, негде — в регионе нет команды высокого уровня. Местный клуб играет во Второй лиге, но для Мордовии это низко.

Там осталась хорошая футбольная инфраструктура, отличная база, которая была реконструирована перед чемпионатом мира. Так что условия в регионе позволяют держать команду высокого ранга.

— Вы бы хотели, чтобы Мордовия играла в РПЛ?

— Конечно, хотел бы! Болельщики из региона заслуживают этого. Но сначала нужно проделать много работы, — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Сёмин работал с «Мордовией» в сезоне-2014/2015. Под его руководством команда провела 33 матча с 13 победами, пятью ничьими и 15 поражениями. В 2020 году клуб был расформирован из-за финансовых проблем. В 2021 году был создан ФК «Саранск», который просуществовал один сезон и закрылся в 2022 году. В данный момент регион представляет ФК «Шумбрат», основанный в 2024 году и выступающий во Второй лиге Б, где после 16 туров занимает третье место.