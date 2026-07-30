«Нижний Новгород» объявил о новом назначении в руководство клуба

«Нижний Новгород» в клубных соцсетях официально объявил о новом назначении в руководство клуба. Так, пост заместителя гендиректора по развитию занял Сергей Синяев.

«Добро пожаловать, Сергей Сергеевич! Заместителем генерального директора футбольного клуба «Нижний Новгород» по развитию стал Сергей Синяев. Под ведомство нового специалиста нашего клуба попадают отделы менеджмента, маркетинга, социальных проектов и отдел по работе со СМИ.

Ранее Сергей Синяев занимал должность генерального директора ФК «Торпедо Москва» и СК «Торпедо». До прихода в столичную команду занимал руководящие должности в футбольных клубах «Астрахань» и «Волгарь». Нижегородские болельщики помнят Сергея Синяева в качестве игрока нижегородской «Волги» в сезоне-2007.

Сергей Сергеевич, желаем вам плодотворной работы в ФК «Нижний Новгород»!» — написала клубная пресс-служба.