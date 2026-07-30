Джуд Беллингем мог покинуть «Реал» этим летом — журналист Альварес

Полузащитник Джуд Беллингем мог покинуть мадридский «Реал» в летнее трансферное окно — при этом клуб категорически исключил возможность его продажи. Об этом сообщает журналист Пепе Альварес в соцсети.

Согласно информации источника, в конце минувшего сезона отец футболиста, Марк Беллингем, провёл переговоры с руководством «Реала» относительно ухода сына. Причиной обсуждения стали разногласия по ряду спортивных вопросов. Реакция клуба оказалась однозначной: Джуд не подлежит продаже.

Беллингем присоединился к «Реалу» в 2023 году, перейдя из дортмундской «Боруссии» за € 127 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2029 года. За время выступлений за мадридский клуб полузащитник принял участие в 140 матчах во всех турнирах, отметившись 46 голами и 33 результативными передачами.