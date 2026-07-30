Винисиус требует бонус в € 80 млн — его будущее в «Реале» под вопросом — Альварес

Будущее нападающего Винисиуса Жуниора в мадридском «Реале» остаётся неопределённым из‑за выдвинутых игроком финансовых и контрактных требований. Согласно сведениям журналиста Пепе Альвареса, футболист настаивает на выплате подписного бонуса в размере € 80 млн в рамках заключения нового соглашения с клубом. Кроме того, Винисиус добивается увеличения доли прав на использование собственных изображений — с текущих 50% до 80%.

Бразильский форвард присоединился к «Реалу» в 2018 году, перейдя из «Фламенго» за € 45 млн. Срок действующего контракта игрока истекает 30 июня 2027 года. В сезоне‑2025/2026 Винисиус принял участие в 53 матчах мадридского клуба во всех турнирах, отметившись 22 голами и 14 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.