«Будет очень трудно». Орлов обозначил главную проблему «Балтики»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в калининградской «Балтике». В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева уступила московскому ЦСКА, выигрывая по ходу матча. Итоговый счёт — 2:1 в пользу армейской команды.

«Балтика» готова к сезону, но им будет очень трудно. Я не знаю, что там с центральным нападающим Хилем. Он, видимо, травмирован. Но у них мало игроков, которые могут забивать голы», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.