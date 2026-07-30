«Будет очень трудно». Орлов обозначил главную проблему «Балтики»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации в калининградской «Балтике». В 1-м туре нового сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги команда Андрея Талалаева уступила московскому ЦСКА, выигрывая по ходу матча. Итоговый счёт — 2:1 в пользу армейской команды.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1' 1:1 Андерсон – 33' 2:1 Глебов – 36'
«Балтика» готова к сезону, но им будет очень трудно. Я не знаю, что там с центральным нападающим Хилем. Он, видимо, травмирован. Но у них мало игроков, которые могут забивать голы», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
В прошлом сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.
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