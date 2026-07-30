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Аршавин спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и лучшего бомбардира

Аршавин спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и лучшего бомбардира
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился прогнозом на текущий сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Согласно прогнозу Аршавина, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом России станет «Зенит». Серебряные и бронзовые медали, по мнению экс-футболиста, достанутся московскому «Спартаку» и «Краснодару».

Главным претендентом на приз лучшему бомбардиру РПЛ сезона-2026/2027 Аршавин назвал нападающего «Зенита» Александра Соболева. Две команды, которые покинут элитный дивизион, по мнению Аршавина, — это тольяттинский «Акрон» и московская «Родина».

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