Аршавин спрогнозировал топ-3 РПЛ-2026/2027, претендентов на вылет и лучшего бомбардира

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился прогнозом на текущий сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

Согласно прогнозу Аршавина, опубликованному в телеграм-канале «Это футбол, брат!», чемпионом России станет «Зенит». Серебряные и бронзовые медали, по мнению экс-футболиста, достанутся московскому «Спартаку» и «Краснодару».

Главным претендентом на приз лучшему бомбардиру РПЛ сезона-2026/2027 Аршавин назвал нападающего «Зенита» Александра Соболева. Две команды, которые покинут элитный дивизион, по мнению Аршавина, — это тольяттинский «Акрон» и московская «Родина».