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Орлов посоветовал «Зениту», как поступить в ситуации с Денисом Адамовым

Орлов посоветовал «Зениту», как поступить в ситуации с Денисом Адамовым
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации голкипера «Зенита» Дениса Адамова. Действующий контракт сторон рассчитан до лета 2027 года. А в переговорах по новому соглашению есть трудности, о чём ранее сообщал агент Адамова. По слухам, вратарь хочет существенное повышение зарплаты. Орлов посоветовал «Зениту» отнестись в данной ситуации с уважением к Адамову.

«Заслуживает ли Адамов самую высокую заплату в лиге? Конечно, я не знаю, о каких цифрах идёт речь, но я убеждён, что Денис Адамов хочет играть за «Зенит». Ну а клуб должен учитывать, что Денис Адамов выручает команду, он же спасает игры, как в Суперкубке, например, или можно прошлый сезон вспомнить. Конечно, к нему нужно отнестись с уважением», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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