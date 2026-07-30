Бубнов выразил мнение относительно засилья иностранных тренеров в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что в клубах Альфа-Банк РПЛ достаточно российских специалистов. На данный момент из 16 клубов высшего дивизиона в шести работают иностранные тренеры — это «Ростов» (Джонатан Альба), «Акрон» (Срджан Благоевич), «Динамо» Москва (Сандро Шварц), «Родина» (Хуан Диас), «Рубин» (Франк Артига) и «Спартак» (Хуан Карлос Карседо).

«Вот всё говорят про иностранных тренеров… У нас российских тренеров в РПЛ знаешь сколько? Я знаю, что [есть] четыре испанца, немец и серб. 10! 10 российских тренеров! Какое засилье [иностранных специалистов], блин? И сейчас кто внизу находится, там только серб этот, а остальные все — российские тренеры», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».