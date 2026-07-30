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После матча было тяжело. Полузащитник Спартака Барко — о финале ЧМ-2026

«После матча было тяжело». Полузащитник «Спартака» Барко — о финале ЧМ-2026
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Аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко рассказал о своих чувствах после финала чемпионата мира 2026 года. Турнир проходил с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В финальном матче сборная Испании одержала победу над командой Аргентины в дополнительное время со счётом 1:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Окончен
1 : 0
ДВ
Аргентина
1:0 Ф. Торрес – 106'    
Удаления: нет / Фернандес – 90+3'

— Как оценишь выступление сборной Аргентины на чемпионате мира?
— Мы, конечно, страдали. После финала было тяжело. Но футбол такой вид спорта.

— Сильно ли расстроился, что Месси не выиграл второй чемпионат мира подряд?
— Это футбольный матч и ничего больше. Всё нормально, — приводит слова Барко «Матч ТВ».

В предстоящем 2-м туре «Спартак» в воскресенье, 2 августа, на выезде сыграет с грозненским «Ахматом».

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