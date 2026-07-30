Артига ответил, как поражение от «Краснодара» повлияло на «Рубин» в эмоциональном плане

Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил, как поражение в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3) повлияло на эмоциональное состояние казанской команды.

— Насколько поменялся эмоциональный фон в команде после поражения от «Краснодара»?

— На самом деле радость от побед длится очень недолго, а огорчение от поражений длится дольше, потому что нужно всё проанализировать, нужно вступить в новый цикл. Я думаю, что в этой игре моментами мы смотрелись очень здорово и нам было по силам одержать победу до удаления. Весь первый тайм мы смотрелись здорово. Понятно, что мы должны уметь играть в численном меньшинстве. Понятно, что был серьёзный удар по эмоциям, и нам нужно уметь сохранять концентрацию. Сейчас наши мысли направлены на матч с «Акроном», — приводит слова Артиги сайт «Рубина».